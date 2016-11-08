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لمحة -مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة مع صعود في قيم التداول

Tue Nov 8, 2016 10:44am GMT
 
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0955 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.48 في المئة إلى 5469.55 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.58 في المئة إلى 846.6 نقطة.

* ارتفاع أسهم زين 1.2 في المئة وأجيليتي وبيت التمويل الكويتي 2.0 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة.

* هبوط أسهم أمريكانا 0.8 في المئة والبنك الأهلي 1.6 في المئة وميزان 3.9 في المئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 22.2 مليون دينار منها 12.6 مليون دينار للأسهم المقيدة على مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
 