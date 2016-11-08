لمحة -مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة مع صعود في قيم التداول

0955 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.48 في المئة إلى 5469.55 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.58 في المئة إلى 846.6 نقطة.

* ارتفاع أسهم زين 1.2 في المئة وأجيليتي وبيت التمويل الكويتي 2.0 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة.

* هبوط أسهم أمريكانا 0.8 في المئة والبنك الأهلي 1.6 في المئة وميزان 3.9 في المئة.