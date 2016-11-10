لمحة -مؤشرات بورصة الكويت ترتفع صباحا

0615 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.28 في المئة إلى 5470.8 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.12 في المئة إلى 845.7 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي بنسبة واحد في المئة وزين 1.2 في المئة وأجيليتي اثنين في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة.