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لمحة -مؤشرات بورصة الكويت ترتفع صباحا

Thu Nov 10, 2016 6:27am GMT
 
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0615 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.28 في المئة إلى 5470.8 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.12 في المئة إلى 845.7 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي بنسبة واحد في المئة وزين 1.2 في المئة وأجيليتي اثنين في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.6 في المئة وعقارات الكويت 1.9 في المئة والتمدين العقارية خمسة في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 