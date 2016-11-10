لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

0935 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.46 في المئة إلى 5480.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 1.2 في المئة إلى 854.8 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي ثلاثة في المئة وأجيليتي ثمانية في المئة وبنك الخليج 0.85 في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة.

* هبوط أسهم كامكو 1.75 في المئة والكويتية للاستثمار 1.2 في المئة وألافكو 0.9 في المئة والمزايا 1.8 في المئة.