لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
0935 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.46 في المئة إلى 5480.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 1.2 في المئة إلى 854.8 نقطة.
* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي ثلاثة في المئة وأجيليتي ثمانية في المئة وبنك الخليج 0.85 في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة.
* هبوط أسهم كامكو 1.75 في المئة والكويتية للاستثمار 1.2 في المئة وألافكو 0.9 في المئة والمزايا 1.8 في المئة.
* إجمالي قيمة التداول 20.9 مليون دينار منها 9.5 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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