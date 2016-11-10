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لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

Thu Nov 10, 2016 9:41am GMT
 
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0935 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.46 في المئة إلى 5480.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 1.2 في المئة إلى 854.8 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي ثلاثة في المئة وأجيليتي ثمانية في المئة وبنك الخليج 0.85 في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة.

* هبوط أسهم كامكو 1.75 في المئة والكويتية للاستثمار 1.2 في المئة وألافكو 0.9 في المئة والمزايا 1.8 في المئة.

* إجمالي قيمة التداول 20.9 مليون دينار منها 9.5 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 