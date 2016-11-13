لمحة -أجيليتي يغلق منخفضا رغم زيادة أرباح الربع/3

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.01 بالمئة إلى 5481.1 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.48 بالمئة إلى 858.9 نقطة.

* سهم أجيليتي يهبط 3.7 بالمئة إلى 520 فلسا رغم تحقيق زيادة 10.8 بالمئة في أرباح الربع الثالث من العام.