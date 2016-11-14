لمحة -المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا والقيمة المتداولة تتراجع
0935 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 0.21 في المئة ليصل إلى 5469.35 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.13 في المئة إلى 859.99 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.6 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة والبنك التجاري 2.6 في المئة وأريد 1.9 في المئة.
* هبوط أسهم زين 1.2 في المئة وفيفا 1.2 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.75 في المئة ونور للاستثمار 5.4 في المئة.
* القيمة المتداولة تبلغ 11.9 مليون دينار وهي قيمة متواضعة مقارنة بمستويات الأيام الماضية التي كانت تقترب من 20 مليون دينار. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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