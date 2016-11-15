لمحة -بورصة الكويت ترتفع صباحا
0620 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.15 في المئة إلى 5477.8 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.44 في المئة إلى 863.8 نقطة.
* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي وكيبكو 2 في المئة وبنك الكويت الدولي 1 في المئة وبنك وربة 0.9 في المئة.
* هبوط أسهم بنك برقان 1.6 في المئة والأهلي المتحد الكويتي 1 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.9 في المئة والمدينة 3.5 في المئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 1.5 مليون دينار بعد مرور 20 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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