لمحة -بورصة الكويت ترتفع صباحا

0620 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.15 في المئة إلى 5477.8 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.44 في المئة إلى 863.8 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي وكيبكو 2 في المئة وبنك الكويت الدولي 1 في المئة وبنك وربة 0.9 في المئة.

* هبوط أسهم بنك برقان 1.6 في المئة والأهلي المتحد الكويتي 1 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.9 في المئة والمدينة 3.5 في المئة.