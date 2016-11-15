الأسهم القيادية تدفع مؤشرات الكويت للارتفاع

الكويت 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - حققت الأسهم القيادية في بورصصة الكويت اليوم الثلاثاء ارتفاعات بارزة حيث أغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية مرتفعا 2.13 في المئة ليصل إلى 878.35 نقطة في حين أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.4 في المئة إلى 5491.3 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز "هناك تكهنات بقيام الدولة (ممثلة في المحفظة الوطنية) بالدخول على بعض الأسهم وهو ما يعطي اشارات ايجابية قوية."

وأضاف الدليمي أن "كرة الثلج تكبر" حيث يحدث إقبال من مستثمرين كانوا خارج السوق لفترة طويلة.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.6 في المئة وزين 3.7 في المئة وبيت التمويل الكويتي وأجيليتي 3.9 في المئة.

كما صعدت أيضا أسهم البنك التجاري الكويتي خمسة في المئة وفيفا 1.2 في المئة والاستثمارات الوطنية 4.8 في المئة والامتياز 6.7 في المئة.