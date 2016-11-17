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لمحة -مؤشر البورصة الكويتية يغلق على ارتفاع

Thu Nov 17, 2016 9:40am GMT
 
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‭0935‬ جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.29 في المئة إلى 5511.7 نقطة ومؤشر كويت 15 يتراجع 0.01 في المئة إلى 871.6 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك بوبيان 1.3 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة وأجيليتي 1.9 في المئة والمباني 2.4 في المئة.

* أسهم زين تهبط 1.2 في المئة وكيبكو اثنين في المئة وبنك الكويت الدولي واحدا في المئة وطيران الجزيرة 1.2 في المئة.

* إجمالي قيمة التداول 14 مليون دينار منها 5.4 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 