لمحة -المؤشرات الكويتية ترتفع صباحا

0652 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.02 في المئة إلى 5512.85 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.17 في المئة إلى 873 نقطة.

* ارتفاع أسهم زين 1.2 في المئة وكيبكو 2 في المئة وبنك الخليج 0.85 في المئة.

* هبوط أسهم بنك بوبيان 1.25 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة ومجموعة الصناعات 1.7 في المئة وبنك وربة 0.9 في المئة.