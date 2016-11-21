لمحة -الاسهم القيادية تهبط في الكويت صباحا

0620 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يتراجع 0.04 في المئة إلى 5505 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية ينخفض 0.67 في المئة إلى 866 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك وربة 0.9 في المئة وجي إف اتش 1.3 في المئة وإيفا 1.7 في المئة.

* هبوط أسهم المباني 2.35 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.9 في المئة وزين 1.2 في المئة وبنك بوبيان 1.25 في المئة.