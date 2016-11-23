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لمحة -الأسهم القيادية تهبط بالكويت والمؤشر الرئيسي يرتفع

Wed Nov 23, 2016 10:06am GMT
 
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0945 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.38 في المئة إلى 5536.44 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.74 في المئة إلى 868.24 نقطة.

* ارتفاع أسهم أجيليتي 1.9 في المئة والإمتياز 6.1 في المئة ونور 5.5 في المئة وأريد 3.6 في المئة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة والمباني 1.2 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.9 في المئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 11.5 مليون دينار منها 5.6 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 