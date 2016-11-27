بيت التمويل الكويتي يبيع شركة تابعة له مقابل 18.7 مليون دينار

الكويت 27 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي أكبر البنوك الإسلامية في البلاد اليوم الأحد إنه باع شركة بيت التمويل الكويتي الاستثمارية التابعة له والبالغ عدد أسهمها 150 مليون سهم مقابل 18.724 مليون دينار (61.39 مليون دولار).

وقال بيت التمويل الكويتي في بيان لبورصة الكويت إن هذه الخطوة جاءت "بعد أن تم استيفاء الإجراءات والموافقات التي تطلبتها الجهات الرقابية وخاصة هيئة أسواق المال."

وقال البيان إن البيانات المالية لبيت التمويل الكويتي في الربع الرابع من العام الحالي سوف تعكس الأرثر المالي المترتب على هذه الصفقة واصفا إيه بالأثر "غير الجوهري."

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