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لمحة -مؤشرات الكويت تغلق متباينة وهبوط حاد للقيمة المتداولة

Sun Nov 27, 2016 10:07am GMT
 
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0940 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.32 في المئة إلى 5535 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.49 في المئة إلى 859.35 نقطة.

* إجمالي القيمة المتداولة 4.5 مليون دينار وهي أقل بكثير من المعدلات اليومية المعتادة التي تتراوح بين 10 و20 مليون دينار.

* ارتفاع أسهم زين 1.25 في المئة والمزايا 1.8 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.2 في المئة.

* هبوط أسهم بنك بوبيان 2.5 في المئة وأجيليتي 1.9 في المئة وبنك الكويت الوطني 1.6 في المئة عند الاغلاق. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 