لمحة -سوق الأسهم الكويتية تغلق على ارتفاع

0955 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.08 في المئة ليصل إلى 5539.8 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.3 في المئة إلى 862 نقطة.

* وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أعلنت اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح قدم استقالة الحكومة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية السبت الماضي.

* ارتفاع أسهم أجيليتي 7.7 في المئة وأمريكانا 0.76 في المئة وبنك الكويت الدولي 1 في المئة.

* هبوط أسهم جي إف اتش 6.6 في المئة بنك وربة 0.9 في المئة والاستثمارات الوطنية 1 في المئة.