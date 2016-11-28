Tue 8 Aug 2017 | 21:40 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -سوق الأسهم الكويتية تغلق على ارتفاع

Mon Nov 28, 2016 10:20am GMT
 
[-] نص [+]

0955 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.08 في المئة ليصل إلى 5539.8 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.3 في المئة إلى 862 نقطة.

* وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أعلنت اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح قدم استقالة الحكومة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية السبت الماضي.

* ارتفاع أسهم أجيليتي 7.7 في المئة وأمريكانا 0.76 في المئة وبنك الكويت الدولي 1 في المئة.

* هبوط أسهم جي إف اتش 6.6 في المئة بنك وربة 0.9 في المئة والاستثمارات الوطنية 1 في المئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 11.4 مليون دينار منها ستة ملايين دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 