لمحة -تداولات ضعيفة في بورصة الكويت صباحا
0618 جمت -
* المؤشر الكويتي يرتفع 0.03 في المئة إلى 5541.5 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.03 في المئة إلى 861.8 نقطة.
* قيمة التداولات تبلغ نصف مليون دينار فقط بعد مرور 18 دقيقة على فتح البورصة.
* هبوط أسهم بنك الخليج 0.85 في المئة والإمتياز 1.1 في المئة وجي إف اتش 1.4 في المئة.
* ارتفاع أسهم بنك بوبيان 1.3 في المئة والمال 2.8 في المئة والاستثمارات الوطنية 1 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.