لمحة -ارتفاع طفيف للمؤشر الكويتي الرئيسي ومؤشر كويت 15 يتراجع
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* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.07 في المئة إلى 5543.6 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.28 في المئة إلى 859.6 نقطة
* ارتفاع أسهم فيفا 2.3 في المئة وأريد 5.45 في المئة وجي.إف.اتش 4.2 في المئة والامتياز 5.4 في المئة.
* هبوط أسهم أمريكانا 0.8 في المئة وبنك الخليج الكويتي 1.7 في المئة والبنك التجاري 1.2 في المئة.
* القيمة المتداولة تسعة ملايين دينار منها 3.5 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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