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لمحة -الأسهم القيادية تهبط في الكويت عند الإغلاق

Wed Nov 30, 2016 10:37am GMT
 
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1015 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.2 في المئة إلى 5554.46 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.52 في المئة إلى 855.16 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك بوبيان 1.3 في المئة والإمتياز 8.2 في المئة والمدينة 1.2 في المئة وألافكو 1.9 في المئة بالكويت

* هبوط أسهم زين والمباني 1.2 في المئة وبيت التمويل الكويتي 2 في المئة وبنك برقان 1.6 في المئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 20 مليون دينار منها 12 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 