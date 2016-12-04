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لمحة -ارتفاع طفيف للمؤشر الكويتي صباحا

Sun Dec 4, 2016 6:48am GMT
 
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0630 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.01 في المئة إلى 5569.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.3 في المئة إلى 865 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الدولي 1 في المئة وبيت التمويل الكويتي 2 في المئة وميزان القابضة 1.1 في المئة.

* هبوط أسهم أجيليتي 1.75 في المئة وبنك وربة 0.9 في المئة والاستثمارات الوطنية 1 في المئة.

* القيمة المتداولة الإجمالية 2.5 مليون دينار. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 