لمحة -الأسهم القيادية تهبط صباحا بالكويت

0615 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.12 في المئة إلى 5571 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.5 في المئة إلى 870.6 نقطة.

* القيمة المتداولة 3.5 مليون دينار بعد مرور ربع ساعة على بدء الجلسة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة ومجموعة الصناعات 1.6 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.9 في المئة.