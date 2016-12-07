لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق متباينة

0940 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.44 في المئة إلى 5589.16 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.25 في المئة إلى 872.82 نقطة.

* ارتفاع أسهم زين 3.7 في المئة وأجيليتي 1.75 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية 3.3 في المئة وبنك برقان 1.3 في المئة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.9 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة والمباني 1.2 في المئة.