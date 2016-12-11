لمحة -مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة مع تشكيل الحكومة الجديدة وانعقاد أولى جلسات البرلمان

0955 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.4 في المئة إلى 5611.78 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 1.35 في المئة إلى 884.6 نقطة.

* البرلمان الكويتي عقد اليوم أولى جلسته بعد انتخابه الشهر الماضي بحضور الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمام الأمير أمس.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وبيت التمويل الكويتي 2 في المئة زين 1.2 في المئة وأجيليتي 6.9 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة.

* هبوط أسهم بنك وربة 0.9 في المئة والإمتياز 1.75 في المئة وميزان القابضة 1 في المئة وجي إف اتش 1.3 في المئة.