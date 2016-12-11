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لمحة -مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة مع تشكيل الحكومة الجديدة وانعقاد أولى جلسات البرلمان

Sun Dec 11, 2016 10:30am GMT
 
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0955 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.4 في المئة إلى 5611.78 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 1.35 في المئة إلى 884.6 نقطة.

* البرلمان الكويتي عقد اليوم أولى جلسته بعد انتخابه الشهر الماضي بحضور الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمام الأمير أمس.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وبيت التمويل الكويتي 2 في المئة زين 1.2 في المئة وأجيليتي 6.9 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة.

* هبوط أسهم بنك وربة 0.9 في المئة والإمتياز 1.75 في المئة وميزان القابضة 1 في المئة وجي إف اتش 1.3 في المئة.

* القيمة الإجمالية 17 مليون دينار منها 9.9 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 