Tue 8 Aug 2017 | 21:38 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

بنك الكويت الوطني يدرس طلبا للخطوط الجوية الكويتية للمشاركة في تمويل صفقة طائرات

Sun Dec 11, 2016 10:37am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بنك الكويت الوطني أكبر البنوك الكويتية من حيث الأصول اليوم الأحد إنه يدرس طلبا للخطوط الجوية الكويتية لتمويل صفقة طائرات مع عدد من البنوك الأخرى.

كانت صحيفة القبس قالت أمس إن الخطوط الجوية الكويتية تجري مفاوضات مع مصارف عالمية وتحالف يضم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي من أجل تمويل شراء وتأجير 10 طائرات بوينج وايرباص بقيمة 600 مليون دينار (1.965 مليار دولار) خلال الفترة المقبلة.

وقال بنك الكويت الوطني في بيان لبورصة الكويت اليوم إن "الخطوط الجوية الكويتية تتفاوض مع عدد من البنوك لتقديم عروضها للتمويل المطلوب بهدف تحديث أسطولها من الطائرات وأنها تقدمت لمصرفنا بذات الطلب للمشاركة في عملية التمويل."

وأضاف أن "طلب الخطوط الجوية الكويتية لا يزال قيد الدراسة وأنه يخضع للمعايير والمحددات الموضوعية من قبل مصرفنا في شأن منح التسهيلات الائتمانية والتي تسري على كافة عملاء البنك."

(الدولار = 0.3054 دينار)

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 