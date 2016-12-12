لمحة -مؤشرات بورصة الكويت ترتفع صباحا
0620 جمت -
* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.15 في المئة إلى 5620 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.38 في المئة إلى 887.9 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وزين 1.2 في المئة وبنك برقان 1.7 في المئة.
* هبوط أسهم بنك بوبيان 1.25 في المئة وأجيليتي 1.6 في المئة والمدينة 1.2 في المئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 2.8 مليون دينار بعد مرور 20 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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