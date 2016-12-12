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لمحة-مؤشرات بورصة الكويت تغلق مرتفعة

Mon Dec 12, 2016 11:13am GMT
 
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1045 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.45 في المئة إلى 5636.99 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.73 في المئة إلى 891.08 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.9 في المئة وزين 1.2 في المئة وأجيليتي 3.2 في المئة وبنك وربة 0.9 في المئة وفيفا 1.1 في المئة.

* هبوط أسهم البنك التجاري 2.35 في المئة والاستثمارات الوطنية وميزان القابضة 1 في المئة ونور 1.05 في المئة.

* القيمة الإجمالية للتداولات 25.66 مليون دينار منها 15 مليونا للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إيهاب فاروق)
 