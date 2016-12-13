لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق مرتفعة

0945 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.61 في المئة إلى 5671.6 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.5 في المئة إلى 895.5 نقطة

* ارتفاع أسهم زين والمباني 1.2 في المئة وفيفا 1.1 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.9 في المئة

* هبوط أسهم أجيليتي ومجموعة الصناعات الوطنية 1.6 في المئة وإيفا 1.5 في المئة وأريد 1.7 في المئة.