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لمحة -الأسهم القيادة تهبط بالكويت

Wed Dec 14, 2016 9:48am GMT
 
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0940 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.01 في المئة إلى 5671.98 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.98 في المئة إلى 886.78 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الخليج 4.2 في المئة والساحل 1.3 في المئة والمال 4.9 في المئة.

* نايف الحجرف رئيس هيئة أسواق المال الكويتية يقول إن الهيئة تعمل على تنظيم سوق ثانوي لتداول السندات والصكوك.

* الحجرف يقول إن الهيئة لديها "طلبات بإصدار سندات وصكوك بقيمة ملياري دولار في طور الدراسة والموافقة النهائية."

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وزين 2.3 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.85 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 19.4 مليون دينار منها تسعة ملايين للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 