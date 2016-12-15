لمحة -الأسهم القيادية ترتفع بالكويت والمؤشر الرئيسي يتراجع

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.06 بالمئة إلى 5668.49 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يرتفع 0.33 بالمئة إلى 889.68 نقطة.

* إجمالي قيمة التداولات 12.5 مليون دينار منها نحو خمسة ملايين لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)