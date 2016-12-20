لمحة-أسهم البنوك تهبط صباحا في بورصة الكويت

0627 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.02 في المئة إلى 5658 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.47 في المئة إلى 888.8 نقطة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وبنك الخليج 0.8 في المئة وبنك برقان ومجموعة الصناعات 1.6 في المئة.

* ارتفاع أسهم ألافكو 1.6 في المئة والمدينة 2.4 في المئة وأرجان 3.5 في المئة.