لمحة-أسهم البنوك تهبط صباحا في بورصة الكويت
0627 جمت -
* المؤشر الكويتي يرتفع 0.02 في المئة إلى 5658 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.47 في المئة إلى 888.8 نقطة.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وبنك الخليج 0.8 في المئة وبنك برقان ومجموعة الصناعات 1.6 في المئة.
* ارتفاع أسهم ألافكو 1.6 في المئة والمدينة 2.4 في المئة وأرجان 3.5 في المئة.
* إجمالي قيمة التداولات 2.3 مليون دينار بعد مرور 27 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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