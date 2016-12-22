لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق متباينة
0940 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.07 في المئة إلى 5676.22 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.2 في المئة إلى 882.49 نقطة.
* ارتفاع أسهم فيفا 1.1 في المئة والمباني 1.2 في المئة وبنك الخليج 0.8 في المئة وبنك برقان 1.6 في المئة وطيران الجزيرة 5.4 في المئة.
* هبوط أسهم زين 1.2 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.85 في المئة وأريد 3.45 في المئة ونور 2.1 في المئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 14.5 مليون دينار منها 6.4 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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