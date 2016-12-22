لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق متباينة

0940 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.07 في المئة إلى 5676.22 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.2 في المئة إلى 882.49 نقطة.

* ارتفاع أسهم فيفا 1.1 في المئة والمباني 1.2 في المئة وبنك الخليج 0.8 في المئة وبنك برقان 1.6 في المئة وطيران الجزيرة 5.4 في المئة.

* هبوط أسهم زين 1.2 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.85 في المئة وأريد 3.45 في المئة ونور 2.1 في المئة.