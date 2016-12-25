الأسهم القيادية ترتفع بالكويت عند الإغلاق

الكويت 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أغلقت الأسهم القيادية في بورصة الكويت اليوم الأحد على ارتفاع واضح حيث صعد مؤشر كويت 15 بنسبة 1.22 في المئة ليصل إلى 893.24 نقطة في حين بلغ ارتفاع المؤشر الكويتي الرئيسي 0.42 في المئة إلى 5700.16 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن السوق يشهد منذ فترة نوعا من الزخم لاسيما على الأسهم الكبيرة متزامنا مع "دخول عدد من كبار المستثمرين" على بعض الأسهم بغرض الاستثمار وليس المضاربة.

وأضاف الدليمي أن دخول هؤلاء المستثمرين شجع أيضا عددا من المضاربين على الدخول معهم والاستفادة من هذا الزخم.

لكن الدليمي حذر من الافراط في التفاؤل بشأن البورصة مبينا أن "السوق لم يتعاف بعد لكنه يتحسن شيئا فشيئا."

وقاد سهم بيت التمويل الكويتي موجة صعود الأسهم القيادية وصعد 3.8 في المئة ليصل إلى 550 فلسا كما ارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.6 في المئة وزين 1.2 في المئة والاستثمارات الوطنية واحدا في المئة.

وصعد سهم مجموعة جي إف اتش البحرينية 2.5 في المئة ليصل إلى 162 فلسا بعد أن قالت اليوم إنها سددت ديونا قدرها 300 مليون دولار قبل موعد استحقاقها في 2018 وقلصت بذلك التزاماتها التمويلية إلى 112 مليون دولار من مليار دولار في عام 2008.

وبنهاية الجلسة هبطت أسهم البنك التجاري 1.2 في المئة وطيران الجزيرة 1.3 في المئة وأريد 1.8 في المئة ونور 1.1 في المئة.

وبلغت قيمة التداولات 13.2 مليون دينار منها 5.4 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.