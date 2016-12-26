لمحة -سهم زين يهبط صباحا وجي إف اتش يرتفع في بورصة الكويت

0636 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.1 في المئة إلى 5705.8 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.45 في المئة إلى 889.2 نقطة.

* سهم زين يهبط 1.2 في المئة إلى 415 فلسا بعد الإعلان عن رفع وزارة المالية العراقية للقيود عن الأموال المجمدة لزين العراق وعراقنا.

* زين للاتصالات المتنقلة الكويتية قالت في 21 ديسمبر إن وحدتها زين العراق ستدفع 94 مليون دولار لتسوية دعوى ضريبية مرتبطة باستحواذها في 2007 على منافستها عراقنا من شركة أوراسكوم تليكوم المصرية.

* سهم جي إف اتش البحرينية يرتفع 3.7 في المئة إلى 168 فلسا بعد الإعلان عن تملك شعاع كابيتال الإماراتية 14 في المئة من المصرف التجاري الخليجي التابع لمجموعة جي إف اتش.

* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.8 في المئة وبنك الخليج 0.8 في المئة وبنك الكويت الدولي 0.9 في المئة وبنك وربة 0.9 في المئة.

* ارتفاع أسهم فيفا وميزان القابضة 1.1 في المئة وبنك برقان 1.6 في المئة.