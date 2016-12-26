لمحة -المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا والأسهم القيادية تهبط
0945 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.25 في المئة إلى 5714.38 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.18 في المئة إلى 891.6 نقطة.
* سهم جي إف اتش يصعد 2.5 في المئة إلى 166 فلسا بعد الإعلان عن تملك شعاع كابيتال الإماراتية 14 في المئة من المصرف التجاري الخليجي التابع لمجموعة جي إف اتش.
* سهم زين يغلق منخفضا 1.2 في المئة إلى 415 فلسا بعد الإعلان عن رفع وزارة المالية العراقية للقيود عن الأموال المجمدة لزين العراق وعراقنا.
* ارتفاع أسهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.6 في المئة وفيفا 1.1 في المئة وأريد 1.8 في المئة.
* هبوط أسهم بنك الخليج 0.8 في المئة وبنك الكويت الدولي 1.9 في المئة والمزايا 1.8 في المئة وكامكو 15.25 في المئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 16.6 مليون دينار منها 7.3 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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