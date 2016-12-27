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لمحة -الاسهم الكويتية ترتفع صباحا

Tue Dec 27, 2016 6:40am GMT
 
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0628 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.15 في المئة إلى 5722.7 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.32 في المئة إلى 894.4 نقطة.

* إجمالي القيمة المتداولة 2.8 مليون دينار بعد مرور 28 دقيقة على بدء الجلسة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.8 في المئة وبنك برقان 1.6 في المئة والمزايا 1.8 في المئة والامتياز 1 في المئة.

* هبوط أسهم مجموعة الصناعات الوطنية 3.2 في المئة والوطنية العقارية 3.85 في المئة والكويتية للاستثمار 2.35 في المئة ونور 1.1 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 