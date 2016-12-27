لمحة -سهم الامتياز يقفز 6.3 في المئة في بورصة الكويت بعد بيع حصتها في بنك بحريني
0955 جمت -
* سهم شركة الامتياز يقفز 6.25 في المئة ليصل إلى 102 فلس بعد أن هبط أمس نحو واحد في المئة.
* شركة الامتياز أعلنت الأحد أنها باعت 147.107 مليون سهم تملكها في المصرف الخليجي التجاري البحريني مقابل 7.764 مليون دينار كويتي (25.37 مليون دولار).
* الشركة توقعت أن تحقق 3.67 مليون دينار أرباحا من هذه الصفقة حيث سيتم تسجيلها ضمن البيانات المالية للربع الأخير من سنة 2016.
* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.54 في المئة إلى 5745 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.23 في المئة إلى 893.6 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وبنك وربة 1.8 في المئة والوطنية العقارية 1.9 في المئة.
* هبوط أسهم زين 1.2 في المئة وبنك برقان 1.245 في المئة ومجموعة الصناعات 1.6 في المئة وميزان 1.1 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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