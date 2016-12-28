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لمحة -الأسهم الكويتية ترتفع صباحا

Wed Dec 28, 2016 6:32am GMT
 
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0627 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.38 في المئة إلى 5767 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.47 في المئة إلى 897.8 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.8 في المئة وزين 1.2 في المئة وأريد 3.6 في المئة والامتياز 3.9 في المئة.

* هبوط أسهم بنك وربة 0.9 في المئة والبنك الأهلي الكويتي 1.7 في المئة وأعيان 3 في المئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 3.7 مليون دينار بعد مرور 27 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 