لمحة -الأسهم الكويتية ترتفع صباحا

0627 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.38 في المئة إلى 5767 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.47 في المئة إلى 897.8 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.8 في المئة وزين 1.2 في المئة وأريد 3.6 في المئة والامتياز 3.9 في المئة.

* هبوط أسهم بنك وربة 0.9 في المئة والبنك الأهلي الكويتي 1.7 في المئة وأعيان 3 في المئة.