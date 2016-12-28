لمحة -المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.14% والأسهم القيادية تهبط
0940 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.14 في المئة إلى 5753.36 نقطة وكويت 15 يهبط 0.82 في المئة إلى 886.27 نقطة.
* ارتفاع أسهم المباني والبنك التجاري 1.2 في المئة وأريد 3.6 في المئة والكويتية للاستثمار 3.5 في المئة.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.8 في المئة وبنك برقان وأجيليتي 1.6 في المئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 21.7 مليون دينار منها 7.9 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.