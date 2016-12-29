لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق على انخفاض

0935 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق متراجعا 0.09 في المئة إلى 5748.09 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.14 في المئة إلى 885 نقطة.

* ارتفاع أسهم أريد 3.45 في المئة والبنك الأهلي 1.7 في المئة والساحل 1.3 في المئة وكامكو 2.1 في المئة.

* أسهم كيبكو تهبط اثنين في المئة والبنك التجاري 1.2 في المئة وبنك الكويت الدولي واحدا في المئة والكويتية للاستثمار 3.4 في المئة.