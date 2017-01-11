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لمحة -الأسهم الكويتية ترتفع صباحا وسط تحسن كبير في قيمة التداول

Wed Jan 11, 2017 6:51am GMT
 
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0644 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.52 في المئة إلى 6045.5 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.45 في المئة إلى 907.8 نقطة.

* قيمة التداول تشهد تحسنا كبيرا وتصل إلى 11 مليون دينار بعد مرور 44 دقيقة على بدء الجلسة.

* الكويت تترقب مناقشة البرلمان لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي اليوم.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني وأجيليتي 1.5 في المئة وبنك الكويت الدولي 1 في المئة وبنك بوبيان 1.25 في المئة.

* هبوط أسهم الوطنية العقارية 1.7 في المئة ونور للاستثمار 1.9 في المئة وكابلات 1.2 في المئة.

* (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 