لمحة -الأسهم الكويتية ترتفع صباحا وسط تحسن كبير في قيمة التداول

0644 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.52 في المئة إلى 6045.5 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.45 في المئة إلى 907.8 نقطة.

* قيمة التداول تشهد تحسنا كبيرا وتصل إلى 11 مليون دينار بعد مرور 44 دقيقة على بدء الجلسة.

* الكويت تترقب مناقشة البرلمان لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي اليوم.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني وأجيليتي 1.5 في المئة وبنك الكويت الدولي 1 في المئة وبنك بوبيان 1.25 في المئة.

* هبوط أسهم الوطنية العقارية 1.7 في المئة ونور للاستثمار 1.9 في المئة وكابلات 1.2 في المئة.