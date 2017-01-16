لمحة -أسهم البورصة الكويتية تصعد صباحا مع ارتفاع قيمة التداول
0618 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع صباحا 0.36 في المئة إلى 6245 نقطة وكويت 15 يصعد 0.19 في المئة إلى 928 نقطة.
* إجمالي القيمة المتداولة تتخطى 10 ملايين دينار بعد مرور 18 دقيقة على بدء الجلسة.
* ارتفاع أسهم أمريكانا 0.8 في المئة وزين 1.2 في المئة وميزان 1.05 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.7 في المئة وبنك الخليج 0.8 في المئة.
* هبوط أسهم أجيليتي 1.5 في المئة وفيفا 1.1 في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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