لمحة -أسهم البورصة الكويتية تصعد صباحا مع ارتفاع قيمة التداول

0618 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع صباحا 0.36 في المئة إلى 6245 نقطة وكويت 15 يصعد 0.19 في المئة إلى 928 نقطة.

* إجمالي القيمة المتداولة تتخطى 10 ملايين دينار بعد مرور 18 دقيقة على بدء الجلسة.

* ارتفاع أسهم أمريكانا 0.8 في المئة وزين 1.2 في المئة وميزان 1.05 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.7 في المئة وبنك الخليج 0.8 في المئة.