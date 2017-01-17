مؤشرات الكويت تغلق على ارتفاع وقيمة التداول تقفز إلى 76 مليون دينار

الكويت 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الثلاثاء على ارتفاع واضح في حين قفزت قيمة التداولات إلى 75.7 مليون دينار منها 38.4 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 1.24 في المئة ليصل إلى 6301.1 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 3.03 في المئة إلى 957.96 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن هناك "حالة من التفاؤل" في البورصة بالقادم من الأيام لاسيما مع تزايد الحديث عن دخول المحفظة الوطنية الحكومية في البورصة وهو ما يعزز السيولة بها بشكل كبير.

وأضاف أن هناك توقعات قوية بتحقيق المصارف أرباحا جيدة مع هبوط المخصصات التي تجنبها عادة لمواجهة احتمال تعثر بعض العملاء إضافة إلى أن عددا كبيرا من الأسهم الصغيرة أصبح أقل من مستوياته الحقيقية وهو ما خلق زخما أكبر على هذه النوعية من الاسهم.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 4.5 في المئة وبيت التمويل الكويتي 3.4 في المئة وبنك الخليج 6.9 في المئة وبنك برقان 6.6 في المئة.

كما ارتفعت أسهم زين 3.3 في المئة وميزان 2.1 في المئة والساحل ستة في المئة والمال 6.1 في المئة وإيفا 4.9 في المئة والمدينة عشرة في المئة.