لمحة -المؤشر الكويتي يواصل ارتفاعه والأسهم القيادية تهبط

0950 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يواصل صعوده ويغلق مرتفعا 0.8 في المئة إلى 6351.8 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.88 في المئة إلى 949.5 نقطة.

* الأسهم القيادية تهبط ومنها بيت التمويل الكويتي 3.3 في المئة وبنك الخليج 1.9 في المئة وزين 1.1 في المئة وميزان 2 في المئة والمباني 2.2 في المئة.

* ارتفاع أسهم فيفا 1.1 في المئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.8 في المئة وبنك وربة 4.3 في المئة وإيفا 5.8 في المئة ونور 5.5 في المئة.