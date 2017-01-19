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لمحة -مؤشرات البورصة الكويتية ترتفع صباحا

Thu Jan 19, 2017 6:50am GMT
 
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0640 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.57 في المئة إلى 6388.3 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.11 في المئة إلى 950.6 نقطة.

* ارتفاع أسهم زين 1.1 في المئة وبنك وربة 2.5 في المئة والمباني 1.1 في المئة والبنك الأهلي 4.7 في المئة والمدينة 5.5 في المئة.

* هبوط أسهم بنك برقان 1.5 في المئة وفيفا 1.1 في المئة وميزان القابضة 1 في المئة والمال 1.9 في المئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 19.4 مليون دينار بعد مرور 40 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 