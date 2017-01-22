لمحة -الأسهم الكويتية ترتفع صباحا وارتفاع واضح في قيم التداول

0626 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 1.36 في المئة إلى 6522 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.76 في المئة إلى 952 نقطة.

* إجمالي قيمة التداولات تتجاوز 20 مليون دينار بعد مرور 26 دقيقة على بدء الجلسة.

* ارتفاع أسهم زين وميزان 2.1 في المئة وبنك الخليج 2 في المئة وبنك وربة 0.8 في المئة وبنك برقان 1.6 في المئة.

* صعود أسهم مجموعة الخرافي ومنها الاستثمارات الوطنية 8.8 في المئة والساحل 9.4 في المئة والمال 5.7 في المئة وكابلات 4.5 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية 2.8 في المئة.

* والاستثمارات الوطنية 3.5 في المئة والساحل 5.7 في المئة عند فتح بورصة الكويت