لمحة -مؤشرات الكويت ترتد هابطة بعد ارتفاع واضح عند الفتح

* المؤشر الكويتي يرتد هابطا 0.43 في المئة إلى 6613.9 نقطة بعد أن صعد 0.65% عند الفتح ومؤشر كويت 15 ينخفض 0.6 في المئة إلى 963.95 نقطة بعد أن ارتفع بدوره نحو 4% في الدقائق الأولى للجلسة.