الأسهم الكويتية تغلق على ارتفاع بعد جلسة متذبذبة

الكويت 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - أغلقت مؤشرات البورصة الكويتية اليوم الثلاثاء على ارتفاع رغم التذبذب الذي شهدته الجلسة.

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.94 في المئة إلى 6742.35 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.83 في المئة إلى 985.86 نقطة.

كما صعد المؤشر الوزني 75.7 في المئة إلى 425.54 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن التذبذبات التي شهدتها السوق اليوم ناتجة عن "محاولات تصحيح خلال الجلسة" بعد أن سجلت الأسهم ارتفاعات كبيرة في الأسابيع الماضية.

وأضاف الدليمي إن السوق لا يزال قويا وقابلا للارتفاع لاسيما في ظل دخول المحفظة الوطنية الحكومية وضخها لأموال كثيرة شجعت المحافظ والصناديق على الدخول بدورها.

وأغلق سهم بنك الكويت الوطني مرتفعا 1.4 في المئة ليصل إلى 720 فلسا بعد نمو أرباحه الفصلية 39 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي كما ارتفعت أرباحه السنوية 4.6 في المئة في 2016.

وطبقا لحسابات رويترز فقد بلغت الأرباح الصافية للبنك 75.92 مليون دينار في الربع الرابع من 2016 مقارنة مع 54.24 مليون في الفترة ذاتها من 2015.

لكن سهم بنك بوبيان هبط 1.2 في المئة ليصل إلى 410 فلوس رغم تحقيق ارتفاع واضح في الأرباح بلغت نسبته 17 في المئة في سنة 2016 بفضل زيادة الإيرادات التشغيلية.