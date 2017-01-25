لمحة -أسهم البورصة الكويتية تغلق على ارتفاع

‭0945‬ جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 1.14 في المئة إلى 6819.09 نقطة وكويت 15 يصعد 0.68 في المئة إلى 992.61 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 2.8 في المئة وميزان 2 في المئة وكيبكو 1.8 في المئة وفيفا 2.25 في المئة والمباني 1.1 في المئة.

* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي وأريد ونور 1.6 في المئة وبنك الخليج 1.75 في المئة والمدينة 1.7 في المئة.