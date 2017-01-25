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لمحة -أسهم البورصة الكويتية تغلق على ارتفاع

Wed Jan 25, 2017 9:59am GMT
 
[-] نص [+]

‭0945‬ جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 1.14 في المئة إلى 6819.09 نقطة وكويت 15 يصعد 0.68 في المئة إلى 992.61 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 2.8 في المئة وميزان 2 في المئة وكيبكو 1.8 في المئة وفيفا 2.25 في المئة والمباني 1.1 في المئة.

* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي وأريد ونور 1.6 في المئة وبنك الخليج 1.75 في المئة والمدينة 1.7 في المئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 61.1 مليون دينار منها 15.2 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 