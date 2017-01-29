لمحة -سهم فيفا يهبط صباحا بالكويت بعد انخفاض الأرباح
0625 جمت -
* سهم فيفا للاتصالات المتنقلة يهبط 2.2 في المئة إلى 900 فلس بعد تسجيل انخفاض بنسبة سبعة في المئة في أرباح 2016.
* فيفا حققت ربحا صافيا قدره 39.807 مليون دينار (130.34 مليون دولار) في سنة 2016 مقابل 42.959 مليون دينار في 2015.
* المؤشر الكويتي يصعد 0.73 في المئة إلى 6902.5 نقطة وكويت 15 يصعد 0.21 في المئة إلى 989.7 نقطة.
* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.6 في المئة والإمتياز 1.4 في المئة وميزان 2 في المئة وطيران الجزيرة 1.45 في المئة.
* هبوط أسهم كيبكو 1.75 في المئة وبنك الكويت الدولي 0.8 في المئة والمال 1.7 في المئة وإيفا 3.7 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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