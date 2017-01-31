صافي ربح بيت التمويل الكويتي يرتفع 13% في 2016 بفضل انخفاض المصروفات والمخصصات

الكويت 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت أرباح بيت التمويل الكويتي السنوية 13.3 بالمئة في عام 2016 مقارنة مع السنة السابقة بفضل انخفاض مصروفات التشغيل والمخصصات التي يجنبها أكبر البنوك الإسلامية في البلد النفطي.

وقال بيت التمويل الكويتي في بيان لبورصة الكويت إنه حقق أرباحا صافية بلغت 165.228 مليون دينار‭ ‬(542.18 مليون دولار) في سنة 2016 مقابل 145.841 مليون دينار قبل عام.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع 17 فلسا نقدا لكل سهم وعشرة أسهم منحة لكل 100 سهم أرباحا عن سنة 2016.

وطبقا لحسابات رويترز فإن الأرباح الفصلية ارتفعت بنسبة أربعة في المئة لتصل إلى 42.1 مليون دينار في الربع الرابع من 2016 مقابل 40.13 مليون دينار قبل عام.