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لمحة -الأسهم القيادية تهبط في بورصة الكويت صباحا

Thu Feb 2, 2017 6:55am GMT
 
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‭0650‬ جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط 0.31 في المئة إلى 6826 نقطة ومؤشر كويت 15 ينخفض 0.93 في المئة إلى 978 نقطة.

* أسهم بنك الكويت الوطني تهبط 1.4 في المئة وبنك الخليج اثنين في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة.

* انخفاض أسهم زين اثنين في المئة وأجيليتي 1.4 في المئة وفيفا 1.1 في المئة.

* ارتفاع أسهم طيران الجزيرة 1.5 في المئة وأريد 5.1 في المئة والكويتية للاستثمار اثنين في المئة والامتياز 6.1 في المئة.

* إجمالي قيمة التداولات 14.5 مليون دينار بعد مرور 50 دقيقة على الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 