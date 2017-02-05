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مؤشرات بورصة الكويت تهبط صباحا مع احتدام الأزمة بين الحكومة والبرلمان

Sun Feb 5, 2017 7:10am GMT
 
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الكويت 5 فبراير شباط (رويترز) - هبطت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الأحد مع احتدام الأزمة بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) على خلفية طرح الثقة في وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود المحدد له جلسة الأربعاء المقبل.

وبحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش هبط المؤشر الرئيسي 1.77 في المئة إلى 6721 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.43 في المئة.

وقالت صحف كويتية اليوم إن الحكومة تدرس خيارات منها تقديم الاستقالة قبل جلسة الأربعاء أو تعليق عمل البرلمان لمدة شهر أو حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين.

وانخفضت أسهم أجيليتي 1.4 في المئة وميزان واحدا في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.6 في المئة والبنك الأهلي ثلاثة في المئة.

كما انخفضت أسهم الوطنية العقارية ستة في المئة ونور 3.4 في المئة والمدينة 6.25 في المئة وإيفا 5.9 في المئة.

وارتفعت أسهم جي إف اتش 4.4 في المئة والامتياز 5.75 في المئة والكويتية للاستثمار ثلاثة في المئة.

وبلغت قيمة التداولات بعد مرور نحو ساعة على بدء الجلسة 24 مليون دينار. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير هالة قنديل)
 